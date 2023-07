Flächenbrand bei Wallerdorf: Viele Feuerwehren alarmiert

Plus Im Lechgebiet bei Wallerdorf lodern die Flammen auf einem Wiesenweg. Warum sich das Ausmaß des Feuers in Grenzen hält. Ein Appell der Polizei.

Wegen eines Flächenbrandes nahe des Rainer Stadtteils Wallerdorf sind am Donnerstag zahlreiche Feuerwehrleute ausgerückt. Das schnelle Eingreifen der Kräfte und glückliche Umstände hielt sich das Ausmaß des Brandes in Grenzen.

Gegen 17.30 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Es brannte ein Grasweg nordöstlich von Wallerdorf. Ursache: unbekannt. Nach Auskunft von Kreisbrandmeister Manuel Stangl war die örtliche Wehr rasch vor Ort und konnte die Flammen unter Kontrolle bringen. Dabei halfen auch Landwirte, die mit Güllefässern Löschwasser anlieferten.