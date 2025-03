Dauerheulen der Sirenen und Alarm auf Handy

Viele Menschen im Landkreis Donau-Ries werden am Donnerstag, 13. März, wohl erschrecken, wenn ihr Handy einen plötzlich einen Alarmton von sich gibt. Zudem heulen am späten Vormittag in einer Reihe von Orten die Sirenen auf ungewohnte Weise. Gerade in schwierigen Zeiten weckt dies ungute Gefühle. Der Instinkt trügt nicht. Die beschriebenen Aktionen stellen einen Probealarm für Warnsysteme dar, mit denen die Bevölkerung auf Krisensituationen und Gefahrenlagen aufmerksam gemacht werden soll.

Die Test-Alarme sind am Donnerstag von 11 Uhr an im Freistaat Bayern geplant - wie jedes Jahr am zweiten Donnerstag im März. Nach Angaben der Regierung von Schwaben ist das Wissen um die Bedeutung einer solchen Warnung und das weitere Verhalten unerlässlich. Bei Sirenen wird in solchen Fällen ein auf- und abschwellender Heulton von einer Minute Dauer ausgelöst. Dieses Signal soll der Behörde zufolge die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.

In diesen Orten im Landkreis Donau-Ries heulen am Donnerstag die Sirenen

Im Donau-Ries-Kreis heulen die Sirenen auf diese Weise in folgenden Kommunen: Amerdingen, Asbach-Bäumenheim (mit Hamlar), Deiningen (Industriegebiet), Donauwörth (mit Auchsesheim, Nordheim, Schäfstall und Zirgesheim), Genderkingen, Holzheim (mit Bergendorf, Pessenburgheim, Riedheim und Stadel), Kaisheim (mit Altisheim, Leitheim und Hafenreut), Marxheim (mit Graisbach, Lechsend, Neuhausen und Schweinspoint), Mertingen (mit Druisheim), Münster, Niederschönenfeld (mit Feldheim), Nördlingen (Teilbereich), Oberndorf (mit Eggelstetten) und Rain (mit fast allen Stadtteilen).

Erstmalig wird am Donnerstag auch der Entwarnungston bei einem Teil der Sirenen getestet. Hierbei handelt es sich um einen gleichbleibenden Heulton, der eine Minute dauert. Im Landkreis ist dies in keiner Stadt oder Gemeinde vorgesehen. In einigen Orten werden jedoch mobile Sirenen eingesetzt: in Asbach-Bäumenheim, Buchdorf, Donauwörth, Kaisheim, Mertingen., Monheim, Nördlingen und Oettingen.

Neben dem Sirenensignal werden auch flächendeckend Warn-Apps (Nina, Katwarn) und der Mobilfunkdienst Cell Broadcast, getestet. Mit diesem werden Warnnachrichten direkt auf das Mobiltelefon gesendet, ohne dass hierfür eine gesonderte App erforderlich ist. Cell Broadcast und Warn-Apps werden dieses Mal ab 11 Uhr zeitversetzt regional von den Regierungen für ihren jeweiligen Bezirk ausgelöst. (wwi, AZ)