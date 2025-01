Störche sind trotz Winter noch da: „Der Storch ist bequem geworden“

Sie staksen mit langen roten Beinen über Felder und klappern von Hausdächern: Störche prägen in den warmen Monaten das Landschaftsbild im Landkreis Donau-Ries. Zum Überwintern machen sich die Tiere dann auf in den Süden. Doch in den vergangenen Jahren sowie heuer können Sparziergängerinnen und Spaziergänger die Vögel auch in der kalten Jahreszeit beobachten. Was dieses Verhalten auslöst, erklären zwei Storchexperten aus der Region.

