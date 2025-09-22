Warum man das Trinkwasser in Hafenreut weiter abkochen sollte

Die Nachricht dürfte in Altisheim, Leitheim und Schäfstall für Erleichterung gesorgt haben: Am Donnerstagnachmittag hoben der zuständige Zweckverband Altisheimer Gruppe und das Gesundheitsamt Donau-Ries die Abkochanordnung für Trinkwasser auf, die in den Orten seit Mitte August galt. Doch in einem Kaisheimer Ortsteil gab es vergangene Woche noch keine vollständige Entwarnung. Warum das Wasser in Hafenreut immer noch nicht ganz „sauber“ ist.

Wie berichtet, wurden Mitte August bei Routinekontrollen im Trinkwasser sogenannte coliforme Bakterien gefunden. Die zuständigen Stellen erließen eine Abkochanordnung. Das heißt, die Bürger sollten sich mit dem Wasser nicht mehr die Zähne putzen und keine rohen Produkte verzehren, die mit dem Wasser in Berührung kamen. Derzeit besteht zwar keine solche Anordnung mehr für Hafenreut, doch gibt es seitens des Gesundheitsamtes eine Empfehlung, das Wasser weiter abzukochen. Denn die aktuellen Werte liegen dort noch nicht stabil unterhalb der Grenzwerte.

Noch zu wenige unbedenkliche Trinkwassermessungen in Hafenreut

„Durch Spülmaßnahmen unter engmaschiger Beprobung reduzierten sich die Keimnachweise in Altisheim schneller als in Hafenreut, so dass es sich in Hafenreut aktuell noch um eine Sicherheitsmaßnahme seitens des Wasserversorgers handelt, die vorbehaltlich weiterer beanstandungsfreier Proben voraussichtlich bald beendet werden kann“, teilt das Gesundheitsamt Donau-Ries auf Anfrage mit.

Das Gesundheitsamt habe am Samstag die Ergebnisse der Wasserproben vom vergangenen Donnerstag erhalten, welche ohne Beanstandung waren. In den Wochen zuvor gab es an mehreren Stellen der Ortsnetze Altisheim und Hafenreut Keimnachweise bis in einen niedrigen zweistelligen Bereich. Doch bevor das Trinkwasser in Hafenreut wieder komplett „freigegeben wird“, braucht es weitere unbedenkliche Messungen. Dafür sind insgesamt drei Messungen notwendig.

Freiwillige Feuerwehren in Leitheim, Hafenreut, Schäfstall und Altisheim wurden tätig

Damit das Wasser wieder genießbar ist, ergriff der Zweckverband zuvor einige Maßnahmen. So wurde unter anderem der Hochbehälter gereinigt. Außerdem reinigten die Freiwilligen Feuerwehren der betroffenen Orte die Leitungen in den besonders betroffenen Abschnitten.