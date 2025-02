Windkraft: Warum Mertingen kein Vorranggebiet bekommen soll

Zum wiederholten Mal stand das Thema Windenergie auf der Tagesordnung im Mertinger Gemeinderat. Schon seit Längerem wird in der Gemeinde intensiv diskutiert, ob Windräder im Mertinger Forst gebaut werden sollen oder nicht. Nun stellte Bürgermeister Veit Meggle eine neue Entwicklung vor. Im Januar hat der dafür zuständige Regionale Planungsverband Augsburg nämlich einen Planentwurf für mögliche Windkraft-Vorranggebiete in der Region veröffentlicht.

Entgegen der ersten Suchraumkarte, im Rahmen der informellen Anhörung aus dem September 2023, ist nun das Gemeindegebiet Mertingen als weiße Fläche ausgewiesen. Heißt: Der Planungsverband weist den Mertinger Wald in seinem aktuellen Entwurf nicht mehr als Vorranggebiet für den Bau von Windrädern aus. Daraufhin gab es Ende Januar ein Gespräch seitens der Gemeinde – vertreten durch Bürgermeister Veit Meggle, Kämmerer Jörg Baumgärtner und der Mertinger Windkümmerin Elisabeth Lux – mit dem Planungsverband Augsburg gegeben. Von dessen Seite waren unter anderem der Regionsbeauftragte Michael Carle, sowie Klaus Möller von der oberen Naturschutzbehörde der Regierung von Schwaben anwesend. Diese erläuterten den Gemeindevertretern ihre Argumente für die neue Suchraumkarte. Baumgärtner und Meggle informierten nun den Gemeinderat über die Inhalte des Gesprächs.

Planungsverband und Mertingens Bürgermeister mit unterschiedlichen Ansichten zu Vorranggebiet

Da der Weißstorch an mehreren Standorten in Mertingen angesiedelt sei, bestehe laut Möller auch im Wald ein Dichtezentrum. Außerdem träfe ein ein Kilometer großer Schutzstreifen der zusätzlich um das Vogelschutzgebiet Mertinger Höll gezogen werden muss, den Wald. Des Weiteren, so Möller, würden sogenannte visuelle Leitlinien in Blickrichtung Lauterbach das Gebiet ebenso tangieren. Als viertes Argument verwiesen Möller und Carle laut Baumgärtner darauf, dass das gedachte Windvorranggebiet im Landschaftsschutzgebiet Augsburg Westliche Wälder liegt. Aufgrund dieser vier Argumente habe die Obere Naturschutzbehörde den Planentwurf als kritisch bewertet und Michael Carle daraufhin das Mertinger Vorranggebiet aus der Suchraumkarte gestrichen.

Bürgermeister Meggle erläuterte dem Mertinger Gemeinderat seine Gegenargumentation. Knackpunkt: Laut Meggle hat die obere Naturschutzbehörde das Windvorranggebiet als Ganzes betrachtet. Es fand keine Differenzierung auf Teilbereiche statt. Bedeutet: Das Dichtezentrum des Weißstorchs tangiere laut Meggle nur einen kleinen Bereich des Windvorranggebietes. „Diesen könnten wir problemlos herausnehmen“, so der Bürgermeister. Auch die Schutzzone des Vogelschutzgebietes beträfe nur einen Teilbereich und nicht das gesamte Gebiet. Das sei in den aktuellen Planungen bereits bekannt. Zusätzlich erklärte Meggle, dass die visuellen Leitlinien kein Wertungskriterium des Regionalen Planungsverbandes für die Festsetzung von Windvorranggebieten seien. Beim vierten Kriterium argumentiert die Verwaltung der Gemeinde Mertingen: Zwar liegt der Wald vollständig im Landschaftsschutzgebiet, aber laut Bundesnaturschutzgesetz sind Landschaftsschutzgebiete gegenüber dem Belang der regenerativen Energieerzeugung nachrangig zu behandeln. „Deshalb ist auch dieses Argument kein Ausschlusskriterium,“ so Meggle.

Bürgermeister Meggle möchte reduzierte Windvorrangfläche

Zum wiederholten Male wurde laut Meggle auch ein alternativer Standort im Gemeindegebiet außerhalb des Waldes in diesem Gespräch geprüft, „aber wie bisher nicht gefunden.“ Sein Beschlussvorschlag an das Gremium sah deshalb vor, im Rahmen der Stellungnahme an den regionalen Planungsverband Augsburg die Forderung zu richten, eine Neubewertung der bekannten Sachverhalte Dichtezentrum Weißstorch und Landschaftsschutzgebiet vorzunehmen. Das Ziel: Eine gegenüber der Suchraumkarte reduzierte Windvorrangfläche in den Entwurf aufzunehmen. Die Flächenkulisse des Windvorranggebietes solle den Abstandsbereich zum Vogelschutzgebiet Höll mit 1000 Meter, das Dichtezentrum Weißstorch aber auch den bereits bei der informellen Anhörung erbetenen Abstand zur zukünftigen Wohnbebauung in Druisheim berücksichtigen. Die Entscheidung über diesen Beschluss vertagte das Gremium allerdings auf die nächste Sitzung, sodass die Fraktionen Zeit haben über den neuen Sachverhalt zu beraten. Bis zum 7. April hat die Gemeinde Zeit eine Stellungnahme abzugeben.

Bereits im März solle jedoch mit den Waldeigentümern gesprochen werden und anschließend die Ergebnisse in einer Informationsveranstaltung für alle Bürgerinnen und Bürger verkündet werden. Laut Meggle hätte man dann voraussichtlich vor den Sommerferien Klarheit, wie das Windvorranggebiet nun aussehe. Anschließend – so der Plan – soll der Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung fällen, ob nun Windräder im Mertinger Forst gebaut werden sollen oder nicht. Daniel Petrasch (CSU) merkte an, „dass sich die Gemeinde die Option eines interkommunalen Windparks mit anderen Gemeinden offenhalten und nochmals prüfen soll. Dann würden die Mertinger Windräder nicht mitten im Wald stehen.“