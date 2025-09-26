Icon Menü
„Warum wegwerfen, wenn es auch anders geht?“: Reparaturcafé in Bäumenheim eröffnet

Bäumenheim

„Warum wegwerfen, wenn es auch anders geht?“: Reparaturcafé in Bäumenheim eröffnet

Einmal im Monat können die „Kunden“ vorbeikommen. Schon bei der Eröffnung gibt es für die ehrenamtlichen Helfer einiges zu tun.
Von Helmut Bissinger
    •
    •
    •
    Einen Staubsauger brachte Gabriele Just ins neue Bäumenheimer Reparatur-Cafè. Franz Witka nahm sich des Problems an.
    Einen Staubsauger brachte Gabriele Just ins neue Bäumenheimer Reparatur-Cafè. Franz Witka nahm sich des Problems an. Foto: Helmut Bissinger

    Bäumenheim Thomas Mayer stößt nicht gerne an seine Grenzen. Doch manchmal muss auch er kapitulieren. Das hat ihm aber nicht die Zuversicht genommen. So hat er in seiner neuen Heimatgemeinde die Initiative ergriffen und den anfänglich zurückhaltend begeisterten Bürgermeister überzeugt, dass man auch in Bäumenheim ein Reparatur-Café benötigt. Jetzt ist Martin Paninka „Feuer und Flamme“, wie er sagte, als die Einrichtung in der Industriegemeinde erstmals seine Pforten öffnete.

