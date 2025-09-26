„Warum wegwerfen, wenn es auch anders geht?“: Reparaturcafé in Bäumenheim eröffnet

Bäumenheim Thomas Mayer stößt nicht gerne an seine Grenzen. Doch manchmal muss auch er kapitulieren. Das hat ihm aber nicht die Zuversicht genommen. So hat er in seiner neuen Heimatgemeinde die Initiative ergriffen und den anfänglich zurückhaltend begeisterten Bürgermeister überzeugt, dass man auch in Bäumenheim ein Reparatur-Café benötigt. Jetzt ist Martin Paninka „Feuer und Flamme“, wie er sagte, als die Einrichtung in der Industriegemeinde erstmals seine Pforten öffnete.

