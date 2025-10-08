Rohrbruch und Unfall legen Verkehr in Donauwörth lahm

Die Verkehrssituation im Stadtgebiet ist ein sensibles Gebilde. In den Hauptverkehrszeiten reichen schon kleine Störungen, um große Staus zu verursachen. Dies geschah am Dienstagnachmittag. Zwei Ereignisse legten den Verkehr in der Großen Kreisstadt lahm: ein Unfall und ein Wasserrohrbruch.

Nach Angaben der Polizei brach im Stadtteil Berg eine Trinkwasserleitung, die im Gehweg an der Nürnberger Straße verlegt ist. Der Bereich unweit der Einmündung der Kreuthstraße musste teilweise abgesperrt werden. Im Berufsverkehr bildeten sich dadurch rasch lange Staus bis in die Stadtmitte sowie über die Westspange in andere Bereiche. Eine Firma machte sich im Auftrag der Stadt daran, den Schaden zu reparieren. Die Arbeiten dauerten bis in die Nacht hinein und wurden am Mittwoch fortgesetzt.

Neben diesem Ereignis passierte auf der Sallingerstraße in Donauwörth um etwa 16 Uhr auch noch ein Unfall, an dem ein Auto und ein Kleintransporter beteiligt waren. Dadurch staute sich der Verkehr sogleich auf der Westspange zurück bis in die Dillinger Straße und die Artur-Proeller-Straße. (wwi)