Wasserspiel in Donauwörth: Warum es an warmen Tagen nicht immer spritzt

Donauwörth

Wann läuft das neue Wasserspiel in Donauwörth - und wann nicht?

Das Wasserspiel am Münsterplatz in Donauwörth bildet so etwas wie den Abschluss zur Verschönerung der Donauwörther Innenstadt. Doch ab und an läuft es nicht - warum das so ist.
Von Thomas Hilgendorf
    Manchmal sprudelt es aus dem Boden unterhalb des Münsters, manchmal nicht. Es gibt Regeln für das neue Donauwörther Wasserspiel.
    Manchmal sprudelt es aus dem Boden unterhalb des Münsters, manchmal nicht. Es gibt Regeln für das neue Donauwörther Wasserspiel. Foto: Thomas Hilgendorf

    Das neue Wasserspiel hat die Vertreter der Stadt am Anfang viele Nerven gekostet. Zum Kindertag in der Innenstadt Mitte Mai sollte es von Oberbürgermeister Jürgen Sorré höchstpersönlich per Knopfdruck gestartet werden - doch irgendwie wollten die in den Boden integrierten Düsen anfangs nichts ausspucken. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung zwängte sich daraufhin in einen Schacht und ging unterirdisch auf Tuchfühlung. Letzten Endes funktionierte es doch. Allerdings gibt es Tage, da kann man sich am Wasserspiel abkühlen und Tage, da bleibt es aus. Was dahinter steckt, erklärt Stadtsprecher Mirko Zeitler.

