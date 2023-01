Wassersport

Das ist Untewasserhockey

Plus Die Mitglieder der Wasserwacht Bäumenheim spielen im Rahmen ihres freien Trainings den kuriosen Sport. Warum dieser "brutal anstrengend" ist.

Von oben sieht das, was die Mitglieder der Wasserwacht Bäumenheim im Schwimmbecken machen, nach ziemlich viel Chaos unter Wasser aus. Immer mal wieder taucht eine Schwimmerin oder ein Schwimmer auf und krault schnell zum Beckenrand zurück, von wo aus sich wieder ein anderer in die Fluten wirft und schnell untertaucht. Unter der Wasseroberfläche herrscht dann Gewusel. Erst das Video einer Unterwasserkamera enthüllt, was hier tatsächlich stattfindet: Es wird Unterwasserhockey gespielt und das ist mindestens so kurios wie anstrengend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

