Wechsel in den Reihen der PWG-Stadträte in Donauwörth: Der Riedlinger Unternehmer Tobias Merkle tritt ab sofort die Nachfolge von Stadträtin Dr. Stefanie Musaeus an. Musaeus hatte kürzlich aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt angekündigt.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefanie Musaeus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis