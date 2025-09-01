Der August im Donau-Ries-Kreis: ein Bilderbuchsommer!

Der August zeigte sich teilweise sehr wechselhaft, war aber von der Temperatur her ein Hochsommermonat wie aus dem Bilderbuch. Dennoch konnte er dem Juni nicht das Wasser reichen. Hier schildert unser Donauwörther Wetterexperte, warum das so ist.

Bei Starkregen und einem mittelschweren Gewitter ab 16.30 bereitete der Start in den August wenig Freude. Dies änderte sich auch in den folgenden Tagen nicht und obwohl der Luftdruck täglich anstieg, blieb die Regenneigung bestehen. Doch am 5. August war es, als ob ein Schalter umgelegt worden wäre. Denn urplötzlich stieg bei Sonnenschein die Temperatur schon mal auf 27 Grad, der Sommer schien zurückgekehrt zu sein.

Das bestätigte sich in den nächsten Tagen durch ständig steigende Werte. Hoch Julia transportierte sehr warme Luft aus Frankreich in unseren Raum. So wurden am 9. August bei ganztägigem Sonnenschein beachtliche 33 Grad erreicht und die Temperatur stieg in den Folgetagen noch weiter bis auf 35,3 Grad. Da war es direkt als Wohltat zu bezeichnen, als am 16. August ein Gewitter mit leichtem Regen die extrem heißen Tage unterbrach.

Tiefdruck Ning transportierte Kaltluft

Doch trotzdem ging es in den Folgetagen mit den üblichen sommerlichen Temperaturen, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau, weiter. Tiefdruckgebiet Ning transportierte allerdings ab dem 21. August Kaltluft aus dem Norden in unseren Raum, was die Temperatur merklich sinken ließ und brachte endlich auch eine spürbare Regenmenge von 16,2 Litern pro Quadratmeter zustande. Der Sommer machte eine Verschnaufpause und die Natur erholte sich.

In der letzten Augustwoche bahnte sich dann nochmals kurzzeitig ein Anstieg von Temperatur und Sonnenstunden an. Allerdings sank die Temperatur nachts schon bis auf 8 Grad.

Die „Hundstage“ ließen grüßen

Es ist schon etwas ungewöhnlich, wenn Anfang August ein Temperaturschnitt von nur 14,6 Grad vorliegt, doch genau das war in den ersten Tagen des Monats der Fall. Aber das sollte sich ab dem 8. August gewaltig ändern, die sogenannten „Hundstage“ ließen grüßen und eine Hitzewelle.hielt bis zum 20. August an. Erst danach lagen die Werte im normalen Bereich für einen Sommermonat. Erstaunlich gering war dabei die Zahl von nur 2 Gewittern.

Erfreulich war die Zahl von 236 Sonnenstunden, die den Schnitt von üblicherweise 213 Stunden merklich überschritt. Nahezu täglicher Regen von Monatsbeginn bis zum 4. August sorgte dafür, dass bis dahin bereits 30 Prozent des Monatsniederschlags gefallen war. Doch dann war wieder mal Schluss mit Wasser von oben, es trat eine Trockenheitsphase von 12 Tagen auf, die erst am16. August mit einer sehr geringen Regenmenge unterbrochen wurde, sich dann aber bis zum 20. August fortsetzte.



Das August-Wetter in Kürze:



Temperatur: Schnitt: 19,1 Grad (normal 19,0 Grad)

Maximum: 35,3 Grad am 15. August um 15.40

Minimum: 8,2 Grad am 25. August um 05.10

26 warme Tage (normal 27), 16 Sommertage (normal 15) und sechs heiße Tage (normal fünf).

Niederschlag: 62,0 Liter pro Quadratmeter (75 Prozent des üblichen Wertes)

neun Niederschlagstage (normal 14)

Wind: Schnitt: 5,4 Stundenkilometer

Maximum: 41 Stundenkilometer am 5. August um 16.45 Uhr

vorherrschende Windrichtung: Nordwest