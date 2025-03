Sonnenschein, aber auch Nebel: Wechselhaftes Wetter im Februar

So richtig entscheiden konnte sich der Februar in diesem Jahr nicht. Eher in den Frühling starten oder doch noch ein bisschen im Winter verweilen? Es war ziemlich wechselhaft, wie sich auch an den Maximal- und Minimaltemperaturen zeigt. Bemerkenswert ist die Menge der Niederschläge.

Der Februar startete wie aus dem Bilderbuch mit ganztägigem Sonnenschein und für die Jahreszeit üblicher Temperatur. Aber bereits zwei Tage später bereitete aufkommender Nebel für drei Tage der angenehmen Witterung ein Ende. Doch dann siegte am 8. Februar bei hohem Luftdruck wieder die Sonne: Die Temperatur stieg auf über acht Grad und dieses leichte Vorfrühlingsgefühl hielt drei Tage an.

Deutlich weniger Niederschlag als sonst in Donauwörth

Am 11. Februar fiel erstmals merklicher Regen, den die Natur aber brauchte. Bei starkem Luftdruckabfall setzte sich der Niederschlag fort, der vom 13. bis 16. Februar in mäßigen Schneefall überging. Insgesamt fiel deutlich weniger Niederschlag als normalerweise. Im ersten Monatsdrittel war Niederschlag Fehlanzeige, was sich aber ab dem 11. Februar merklich änderte. Dennoch lag am Monatsende mit 34 Litern pro Quadratmeter ein Defizit von 24 Prozent vor. Da half es auch nicht, dass zwar an fünf Tagen Schnee fiel, aber in einer völlig vernachlässigbaren Menge. Es gab neun Niederschlagstage, normalerweise sind es 13.

Ein Wetterumschwung setzte vom 17. bis 19. Februar ein, als bei steigendem Luftdruck der Himmel ganztags wolkenlos war und in der Nacht eine Tiefsttemperatur von -6,1 Grad auftrat. Doch dann ging es mit den Temperaturwerten sowohl nachts als auch am Tag rasant nach oben und am 21. Februar waren 13,7 Grad erreicht – der höchste Wert des Monats. Diese vorfrühlingshafte Wetterlage hielt bis zum 25. des Monats an. Zum Monatsende kam es zu einem Temperaturrückgang bei leichtem Schneefall.

Februar in Donauwörth etwas zu warm

Die ersten zwei Drittel des Monats waren mit einem Schnitt von 0,1 Grad deutlich zu kalt. Es schien mal wieder einer der kälteren Februarmonate zu werden. Erst die letzte Woche ließ mit zweistelligen Maximalwerten den Schnitt auf 1,6 Grad ansteigen. Damit war auch dieser Monat erneut geringfügig zu warm. Ähnlich wie im Januar überschritt die Zahl der 74 Sonnenstunden den Sollwert von 73 Stunden und das trotz sechs Nebeltagen (genau im Schnitt). Dieser Winter, also die Monate von Dezember bis Februar, war der achte zu warme Winter in Folge.

Die Werte für den Februar im Einzelnen: Durchschnittstemperatur: 1,6 Grad (normalerweise 1,3 Grad), Maximum: 13,7 Grad am 21. Februar um 15.35, Minimum: -8 Grad am 18. Februar um 7.20, 23 kalte Tage (normal 24), 19 Frosttage (normalerweise 20) und ein Eistag (normalerweise fünf). Niederschlag: 34 Liter pro Quadratmeter (nur 76 Prozent des üblichen Wertes), neun Niederschlagstage (üblich sind 13). Wind: Schnitt: 6 Kilometer pro Stunde, Maximum: 36 Stundenkilometer am 26. Februar um 8 Uhr,

vorherrschende Windrichtung: Osten.