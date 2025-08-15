Wegen Bauarbeiten: Airbus-Kreisel in Donauwörth teilweise gesperrt

In den Ferien finden häufig Baumaßnahmen an Straßen statt. So auch in Donauwörth. Wegen Sanierungsarbeiten sind hier ab kommender Woche Teile des sogenannten Airbus-Kreisels gesperrt.

Dabei sind ab Montag, 18. August, die B16-Anschlussstelle aus und in Richtung Ingolstadt/B2 sowie die Anschlüsse Artur-Proeller-Str. ab der Einfahrt Media Markt/Netto komplett gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert, der Anliegerverkehr ist geregelt. Der Verkehr ins Gewerbegebiet An der Südspange wird über die Kaiser-Karl-Straße und den Kreisverkehr geleitet (mit Ampelschaltung).

Arbeiten an Donauwörther Kreisel dauern wohl bis Ende August

Im Anschluss an diese Arbeiten wird die zweite Hälfte des Kreisverkehrs erneuert. Dann wird der Verkehr, der in die Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße möchte, über den bereits sanierten Bereich der Fahrbahn geleitet. Die Sanierungsarbeiten dauern voraussichtlich bis Mittwoch, 27. August. (AZ)

