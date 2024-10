Zwischen Dienstag und Freitag ist in dieser Woche ein Weidezaun in Ebermergen beschädigt worden. Laut Polizei wurde an einem Waldstück des Galgenbergs zwischen Ebermergen und Marbach im Zeitraum von Dienstag (17 Uhr) und Freitag (10 Uhr) ein Zaun durchtrennt. Fünf Schafe, die innerhalb des Geheges gehalten, konnten zwar ausbrechen, grasten aber glücklicherweise in der Nähe ihrer Herde. Sie konnten zu ihrer ursprünglichen Gruppe zurückgebracht werden. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/70667-0 entgegen. (AZ)

Weidezaun Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ebermergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis