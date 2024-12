Wie Weihnachten in schweren Zeiten Positives vermitteln kann

„Die aktuelle Weltlage ist belastend. Krieg, Hass, Debatten und verhärtete Fronten. Was brauchen Familien gerade mehr als Geschenke? Ich denke, sie brauchen eine Rückbesinnung auf die Menschlichkeit und Solidarität“, überlegt Michael Leicht von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der Katholischen Jugendfürsorge in einer Pressemitteilung. Dass das Weltgeschehen bedrückt, merkt er als Vater bei sich selbst, aber auch in Beratungsgesprächen. Da sind Sorgen, Druck und Unsicherheit. „Weihnachten könnte gerade jetzt ein Fest sein, das positive Gefühle weckt und aus dem Familien Kraft ziehen können“, schlägt Michael Leicht vor. Wie? Indem sie sich auf die eigenen Werte besinnen – gemeinsam als Familie.



Weihnachten als Fest der Werte

Die Werte einer Familie bilden für diese ein Grundgerüst. Sie sind ein Leitfaden im Alltag, prägen das Weltbild und wirken auf die eigene Haltung sowie den Umgang mit beispielsweise bedrückenden Geschehnissen. „Kinder lernen Werte von ihren Eltern“, sagt Michael Leicht. Das geschieht meist ganz automatisch und nebenher im Alltag, indem Kinder wahrnehmen, wie ihre Eltern auf verschiedene Situationen reagieren. Sich als Eltern und als Familie die eigenen Werte klarzumachen, sich auf sie zu besinnen und sie zu feiern, kann Familien zusammenschweißen und den einzelnen Familienmitgliedern als Kraftquelle dienen. „Weihnachten kann eine Feier der familiären Werte sein. Eltern können das Fest und die gesetzlichen Feiertage als Anlass nehmen, sich gemeinsam mit ihren Kindern mit positiven Wertevorstellungen auseinanderzusetzen – egal, welcher Glaubensrichtung die Familie angehört“, appelliert der Erziehungsberater der KJF Augsburg.

KJF im Donau-Ries-Kreis: „Wir denken ganzjährig weihnachtlich“

Wertegespräch mit Kindern

Diese Fragen können Eltern als Anregung dienen, mit ihren Kindern ins Gespräch zu kommen:

- Wofür steht Weihnachten für uns als Familie und was hat für uns Priorität? - Zum Beispiel: „An Weihnachten möchten wir Menschen helfen, denen es schlechter geht und uns sozial engagieren.“

- Welche Werte sind mir, dir und uns wichtig? - Zum Beispiel: „Mir ist sehr wichtig, dass wir ehrlich zueinander sind, denn …“

- Wie möchten wir diese Werte im Alltag ausleben? - Zum Beispiel: „Wir können uns bewusst Zeit füreinander nehmen und Dinge machen, die uns gemeinsam Spaß machen.“

Auch in Donauwörth und Nördlingen helfen die Erziehungs-, Jugend- und Familienberaterinnen und -berater der KJF Augsburg bei allen Fragen rund um Erziehung und Familienalltag unkompliziert und kostenfrei weiter. Sie unterliegen der Schweigepflicht. In Nordschwaben gibt es die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Landkreis Donau-Ries am Standort Donauwörth (Äbtissin-Gunderada-Straße 3) und am Standort Nördlingen (Bürggasse 11). Kontakt für beide Standorte: Telefon: 0906/746600, E-Mail: eb.donauries@kjf-kjh.de. (AZ)