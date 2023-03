Anwohner atmen auf: Lärmschutzwand an der Bahnstrecke in Weilheim ist fertig

Plus Die Deutsche Bahn hat im Bereich des Monheimer Stadtteils Weilheim eine Lärmschutzwand gebaut. Wie sich diese auswirkt.

Seit über 115 Jahren fahren die Züge auf der Strecke zwischen Donauwörth und Treuchtlingen direkt an Weilheim vorbei. Dort reichen die Häuser inzwischen bis fast an die Gleise heran. Die Folge: eine recht hohe Lärmbelastung. Dieses Problem ist jetzt ein Stück weit aus der Welt geschafft. Die Bahn hat im Bereich des Dorfs eine Lärmschutzwand gebaut.

Dieses Projekt war nach Angaben des Monheimer Bürgermeisters Günther Pfefferer und des Ortssprechers Michael Schuster schon lange geplant gewesen. Eigentlich hätten die Bauarbeiten schon im Jahr 2018 beginnen sollen. Dies war aber erst im Februar 2022 der Fall. Die Maßnahme ist laut Bahn Teil des Programms "Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes" und werde von diesem gefördert.