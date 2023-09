Dramatische Momente bei Unfall im Wald: Helfer geraten in Gefahr

Plus Bei Unfall im Wald nahe Weilheim begräbt ein größerer Baum nicht nur einen Mann unter sich, sondern beinahe auch Rettungskräfte. 54-Jähriger schwer verletzt.

Wie gefährlich Arbeiten im Wald sind, zeigt jetzt einmal mehr ein Unglück, das sich nahe dem Monheimer Ortsteil Weilheim ereignet hat. Dort zog sich ein Mann schwere Verletzungen zu. Das Besondere an diesem Fall: Beinahe wären bei dem Einsatz auch Rettungskräfte zu Opfern geworden.

Der Unfall passierte in einem Waldstück westlich der Bahnstrecke bei Weilheim. Dort waren laut Polizei Männer privat mit Forstarbeiten beschäftigt. In dem Waldstück hatte ein Sturm kürzlich Schaden angerichtet. Ein 54-Jähriger fällte um etwa 10.45 Uhr mit einer Kettensäge einen circa 15 Meter hohen Laubbaum mit einem Stammdurchmesser von rund 40 Zentimetern. Dabei fiel der Baum aber offenbar nicht, wie von dem Mann beabsichtigt.