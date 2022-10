Fahrradfahrer albern bei Weilheim herum und stürzen

Weil sie auf ihren Fahrrädern herumalbern, sind am Sonntag bei Weilheim zwei Fahrradfahrer gestürzt.

Ein 23-jähriger Weißenburger und eine 21-jährige Langenaltheimerin sind am Sonntag gegen 13.45 Uhr zwischen Rothenberg nach Weilheim auf ihren Fahrrädern verunglückt. Beide Radler machten laut eigenen Angaben zufolge "Quatsch" und alberten während der Fahrt herum, sodass sie ins Schwanken kamen. In der Folge verfingen sich bei voller Fahrt beide Lenker und das Duo stürzte zu Boden. Der 23-Jährige zog sich eine Rückenverletzung sowie Schürfwunden an beiden Armen zu. Seine 21-jährige Begleiterin erlitt unter anderem eine Platzwunde am Knie. Beide wurden per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik in Donauwörth gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. (AZ)

