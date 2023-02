Scherz auf Plakat gegen Wildunfälle: Aus Reh wird ein Puma

Unbekannte erlauben sich in Weilheim eine Spaß. Andernorts im Donau-Ries-Kreis werden Plakate der Aktion gestohlen.

"Denk daran: Sei bremsbereit!" Dieser Spruch steht auf Plakaten, die in den vergangenen Wochen im Donau-Ries-Kreis an 130 Ortsausgängen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen platziert wurden. Landratsamt und Polizei wollen die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren, in der Dämmerung und nachts den Fuß vom Gas zu nehmen, um Wildunfälle zu vermeiden.

Offenbar erregen die rot umrandeten Plakate, auf denen auch ein springendes Reh abgebildet ist, eine gewisse Aufmerksamkeit. Jedenfalls hatten Scherzbolde die Idee, das Plakat am Ortsschild des Monheimer Stadtteils Weilheim etwas zu ändern. Die Unbekannten überklebten das Reh mit einem Raubtier, das eine große Ähnlichkeit mit dem Logo eines bekannten Sportartikelherstellers hat: einem Puma. Weil sich dies erst auf den zweiten Blick erschließt, dürfte das Plakat nichts von seiner (möglichen) Wirkung verloren haben.

So sieht das Original-Plakat der Aktion gegen Wildunfälle im Donau-Ries-Kreis aus. Foto: Wolfgang Widemann

Weniger Verständnis haben Landratsamt und Polizei – die Initiatoren der Plakataktion – jedoch für Zeitgenossen, die inzwischen rund zehn Plakate abmontiert und mitgenommen haben. So geschehen unter anderem in Donauwörth und Sulzdorf. Dies sei eher ein "schlechter Scherz", ist aus den Behörden zu hören. (wwi)