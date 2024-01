61-Jähriger verliert auf B2 die Kontrolle über sein Auto

Der Mann kommt von der Fahrbahn ab. Erst in einem Acker kommt der Wagen zum Stehen.

Ein 61 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Donau-Ries ist auf der B2 von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei aus Treuchtlingen mitteilt, fuhr der Mann am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, in Richtung Weißenburg. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und nach etwa 200 Metern auf einem Acker zum Stehen. Infolge des ungewollten Ausfluges entstanden an der Straßenböschung und am Acker Schäden in Höhe von insgesamt 400 Euro. Das Auto des 61-Jährigen blieb unbeschädigt. (AZ)