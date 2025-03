Schockanrufe: Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Eine Betrügerbande hat die Region am Donnerstag erneut mit sogenannen Schockanrufen überzogen. Betroffen war unter anderem das Stadtgebiet Harburg. Dort fiel ein Mann beinahe auf die Kriminellen herein. Dem Mitarbeiter einer Bank ist es der Polizei zufolge zu verdanken, dass kein größerer Schaden entstand.

Mehrere Personen, die solche Anrufe erhalten hatten, informierten im Laufe des Tages die Inspektion in Donauwörth. Die Anrufer waren laut Polizei augenscheinlich psychologisch geschult, sprachen akzentfrei Deutsch und gaben sich als Staatsanwältin beziehungsweise als Polizeibeamter aus, mit dem Ziel höhere Wertbeträge als vermeintliche Sicherheitsleistung nach erfundenen Unfall-Ereignissen zu erhalten. In nahezu allen Fällen hätten die Angerufenen die betrügerische Absicht erkannt., sodass es keinen Vermögensschaden gab - „obwohl erheblicher verbaler Druck aufgebaut wurde“. Die Beamten nahmen in allen angezeigten Fällen strafrechtliche Ermittlungen auf.

Mitarbeiter von Bank gibt Betrugsopfer einen wertvollen Tipp

In einem Fall verhinderte ein Mitarbeiter einer Bank in Harburg Schlimmeres. Ein Kunde, der einen solchen Anruf bekommen hatte und die betrügerische Absicht nicht erkannt hatte, wollte knapp 50.000 Euro abheben. Grund: Seine Tochter soll in einen schweren Unfall verwickelt gewesen sein. Der Beschäftigte der Bank riet dem Mann, doch erst einmal mit seiner Tochter telefonisch Kontakt aufzunehmen. Dies tat der Kunde. Es stellte sich heraus, dass die Frau wohlauf war.

Die Betrüger riefen den Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht nur betagte Personen an, sondern auch jüngere Frauen und Männer. In der Vergangenheit waren die dreisten Kriminellen im Landkreis Donau-Ries immer wieder erfolgreich und erbeuteten viel Geld. Die Inspektion gibt aus aktuellem Anlass erneut folgende Tipps: „Lassen Sie sich niemals am Telefon unter Druck setzen und informieren Sie sofort Dritte über den Anruf. Überprüfen Sie die Angaben durch telefonische Nachfrage bei den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.“ Die Polizei bitte niemals um Geldbeträge. Deshalb: „Übergeben Sie kein Geld, kein Gold und keine Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung. Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.“ (AZ)