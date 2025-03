Weltfrauentag: So werden Frauen im Landkreis Donau-Ries gefeiert

Weltgebetstag der Frauen:

Bereits am Freitag, den 7. März, ist Weltgebetstag der Frauen. In der St.-Michael-Kirche in Rain, im Pfarrheim St. Martin jeweils um 19 Uhr und in der Dreifaltigkeitskirche in Riedlingen bereits um 18 Uhr finden dort ökumenische Wortgottesdienste statt.