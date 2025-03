Mehr Frauen ins Parlament? Wo lokale Politikerinnen noch Hürden sehen

Frauen sind in Parlamenten und Rathäusern zwar sichtbarer als früher, doch immer noch in der Unterzahl. Und nicht nur das: Bei Wahlen scheinen sie regelrecht von der Bildfläche zu verschwinden, wie die Liste der Direktkandidaten im Donau-Ries-Kreis bei der jüngsten Bundestagswahl zeigt. Wie fühlt sich Politik für Frauen an? Drei Politikerinnen aus dem Landkreis sprechen über ihren politischen Alltag. Ihre Geschichten zeigen: Der Weltfrauentag 8. März ist kein Ritual – er ist eine Erinnerung daran, dass es noch viel zu tun gibt.

