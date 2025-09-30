1. Mädelsflohmarkt der Wemdinger Frauenliste

Vor Kurzem verwandelte sich die Stadthalle Wemding in ein buntes Shopping-Paradies. Der 1. Mädelsflohmarkt, organisiert von der Wemdinger Frauenliste, lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. An über 75 Ständen wurde alles geboten, was das Herz begehrt: Kleidung, Schuhe, Accessoires, Make-up und viele kreative Produkte wechselten den Besitzer. Neben dem Stöbern und Shoppen kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: Bei Kaffee & Kuchen, leckeren Burgern und erfrischenden Getränken konnten sich die Gäste stärken und gemütlich austauschen. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und sorgte für gute Laune, tolle Gespräche und viele glückliche Gesichter. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Verkäuferinnen, Besucher*innen und natürlich an die Wemdinger Frauenliste für die gelungene Organisation. Ein herzliches Dank auch an alle, die uns mit Kuchen unterstützt haben.

