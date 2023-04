100 Jahre Valeo – vom Scheibenwascher zum Laser

Von Barbara Wild - vor 53 Min. Artikel anhören Shape

Seit 100 Jahren gibt es den französischen Konzern Valeo. Ein wichtiger Produktionsstandort befindet sich in Wemding. Wir blicken in die wechselvolle Geschichte.

Wenn Autos selbstständig rückwärts einparken, in der Kurve der Wagen in der Spur gehalten oder in der Dämmerung das Licht am Fahrzeug automatisch eingeschaltet wird, dann freut sich der Mensch am Steuer über die funktionierende Technik. Sie erleichtert das Fahren und sorgt für Sicherheit. Die wenigsten denken aber wohl darüber nach, woher diese Technik kommt. Gerade in hochpreisigen Wagen aber ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie von Valeo in Wemding gefertigt wurde.

Jedes dritte neue Auto weltweit sei mit der Fahrassistenztechnologie von Valeo ausgestattet, vermeldet das Unternehmen auf seiner Website. 184 Produktionsstandorte auf der ganzen Welt gehören dazu. Doch das Werk in Wemding habe innerhalb des Konzerns, der 24 Standorte in Deutschland hat, mittlerweile einen "sehr hohen Stellenwert", sagt Standortleiter Markus Hain. Vom Umsatz her gehöre man "zu den Top 5". 1120 Menschen arbeiten hier in der Produktion, 350 in der Verwaltung. "Eine Reporterin für eine französische Fachzeitschrift besucht für ihre Recherchen zwei Werke: Paris und Wemding. Das sagt doch alles", beschreibt es Pressesprecher Andreas vom Bruch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .