Wemding

06:00 Uhr

15 Flüchtlinge in einem Wohnhaus – verträgt sich das?

In diesem Wohnhaus in Wemding sollen bis zu 15 Flüchtlinge untergebracht werden. Anwohner und Stadt halten dies für unangemessen.

Plus In Wemding soll die Zahl der Asylsuchenden, die in einem Privatgebäude in einer Siedlung untergebracht sind, erhöht werden. Anwohner und Stadt lehnen dies ab.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Ist ein eingeschossiges Wohnhaus dafür geeignet, 15 Menschen darin unterzubringen? Diese Frage sorgt in Wemding für Diskussionen. Die Eigentümer der älteren Immobilie und das Landratsamt wollen so viele Flüchtlinge in dem Gebäude in Wemding unterbringen. Anwohner und Kommune halten dies für nicht angemessen. Nun hat der Stadtrat seine Haltung bekräftigt.

Das Thema ist seit Juli auf dem Tisch. Bekanntlich ist das Landratsamt als zuständige Behörde permanent auf der Suche nach Wohnraum für Asylbewerber und Schutzsuchende. Die kommen aus Afrika, Syrien, Afghanistan und vor allem aus der Ukraine. In Wemding, so informierte Bürgermeister Martin Drexler, leben mittlerweile allein rund 130 Ukrainer. Knapp die Hälfte davon ist in drei Notunterkünften einquartiert: im Obdachlosenheim in der Seelgasse (26), im Haus St. Emmeram (25) und in Wohncontainern am Sandfeldring (12). Die übrigen Ukrainer wohnen in Privathäusern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen