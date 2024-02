18-Jähriger hat Drogen bei sich: Anzeige

Aus einem Auto in Wemding riecht es nach Marihuana. Die Polizei rückt an und entdeckt Rauschgift.

Ein 18-Jähriger, der in Wemding Rauschgift bei sich hatte, hat jetzt eine Strafanzeige am Hals. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge am frühen Montagabend per Telefon, dass es aus einem Auto heraus stark nach Marihuana rieche. Eine Streifenbesatzung stoppte wenig später in der St.-Gundekar-Straße den Pkw, in dem sich vier Personen befanden. Einer davon war der 18-Jährige. Bei ihm entdeckten die Gesetzeshüter Marihuana im einstelligen Grammbereich sowie mehrere leere Tüten mit Anhaftungen der Droge und einen sogenannten Crusher, mit dem der Stoff zerkleinert werden kann.

Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. (AZ)