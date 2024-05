22-Jährige fährt auf anderes Auto auf

Die junge Frau bemerkt nicht, dass ein Fahrzeug vor ihr anhält. Sie kracht in den anderen Wagen.

Eine 22-Jährige hat in Wemding am Montag einen Auffahrunfall verursacht. Laut Polizeibericht fuhr die junge Frau am Nachmittag auf der Bahnhofstraße. Als ein Fahrzeug vor ihr verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte die junge Frau diesen Umstand nicht rechtzeitig. Sie konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf das andere Kraftfahrzeug auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. (AZ)