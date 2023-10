23-Jähriger nimmt Kokain und setzt sich ans Steuer

Die Polizei stoppt einen Autofahrer in der Wemdinger Bahnhofstraße. Er darf nicht mehr weiterfahren. In seiner Wohnung findet die Polizei eine spezielle Pflanze.

Unter Drogen ist ein junger Mann in Wemding Auto gefahren. Der 23-Jährige wurde am Samstag, gegen 11.15 Uhr, in der Bahnhofstraße von der Polizei kontrolliert. Laut ihrem Bericht stellten die Beamten dabei drogentypische Auffälligkeiten fest.

Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme. In der Wohnung des 23-Jährigen wurde anschließend noch eine Cannabis-Pflanze aufgefunden. Der Mann wurde wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinwirkung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. (AZ)