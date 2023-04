30 Feuerwehrleute im Einsatz: Pelletheizung brennt in Wemding

Einen Feuerwehreinsatz löst in Wemding ein Schwelbrand in einer Pelletheizung aus. Der genaue Auslöser des Brandes ist unklar.

Die Feuerwehr musste am Samstagvormittag in den Schießstattweg in Wemding ausrücken. Im Vorratsbehälter einer Pelletheizung war laut Polizei ein Schwelbrand ausgebrochen. Der Auslöser hierfür konnte, auch vom Heizungsbauer, nicht abschließend geklärt werden. Möglicherweise handelte es sich um einen Rückbrand vom Brennraum aus. Der Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehr Wemding gelöscht werden, die mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort war. Der Schaden an dem Vorratsbehälter beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro. Am Heizungskessel und am Gebäude entstand kein Schaden. (AZ)