300 Menschen demonstrieren in Wemding gegen Reichsbürger-Treffen

Plus Bei einer Kundgebung gegen das Reichsbürger-Treffen in Wemding appellieren Politiker, sich für den Rechtsstaat einzusetzen. Hotel-Betreiber wird kritisiert.

Von Wolfgang Widemann

Die räumliche Distanz zwischen den beiden Veranstaltungen in Wemding an diesem Samstagnachmittag beträgt nur etwa zwei Kilometer. Inhaltlich liegen zwischen dem "Zukunftskongress" in einem Hotel in der Nähe der Stadt und der "Demonstration für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit" jedoch Welten. Auf der einen Seite treffen sich mutmaßliche Reichsbürger, welche die Bundesrepublik als Staat nicht anerkennen wollen. Auf der anderen Seite appellieren Politiker aus der Region auf dem Festplatz am Johannisweiher an rund 300 Menschen, den Rechtsstaat und die Demokratie zu verteidigen.

Heiko Höllriegl ist einer der Demonstranten. Dem Aufruf der Kommune sei er gerne nachgekommen, sagt der Fessenheimer gegenüber unserer Redaktion. Er wolle sich in Wemding zeigen und sich für die Werte unseres Staates einsetzen. Höllriegl macht sich Sorgen: "Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist immer mehr in Gefahr." Eine Harburgerin bringt ihre Motivation, an der Kundgebung teilzunehmen, so auf den Punkt: "Ich bin hier, weil es wichtig ist." Es gelte das Motto: "Wehret den Anfängen."

