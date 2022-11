400 Mitarbeiter bei Valeo in Wemding im Ausstand

Die Warnstreiks der IG Metall gehen weiter. Nach Fendt, Agco und Airbus Helicopters wurde am Donnerstag in Wemding gestreikt.

Nach den vierten ergebnislosen Verhandlungen in München sind die Beschäftigten der Metall- und Elektrobranche zurecht stinksauer, sagt Roberto Armellini, erster Bevollmächtigter der IG Metall Augsburg. Deshalb hatte die IG Metall erneut in Nordschwaben Warnstreiks organisiert.

Dieses Mal traten rund 400 Mitarbeiter bei Valeo in Wemding in den Ausstand, um für mehr Lohn zu kämpfen. Wie berichtet, fordert die IG Metall acht Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeberseite habe bisher kein Angebot vorgelegt, so Armellini.

Deshalb weite man die Streiks nun aus und hat bereits für kommenden Freitag erneut Aktionen angekündigt. Zudem nehme man in den Blick, für volle 24 Stunden in den Ausstand zu treten. (fene)

Lesen Sie dazu auch