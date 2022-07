53-Jähriger fährt alkoholisiert durch Wemding

Die Polizei kontrolliert in Wemding einen Autofahrer. Dabei schlägt den Beamten Alkoholgeruch entgegen.

Beamte der Polizeiinspektion haben am Mittwochabend verdachtsunabhängige Verkehrskontrollen in der Bahnhofstraße in Wemding durchgeführt. Um 19.58 Uhr fiel dabei ein 53-jähriger Mann auf, aus dessen Kleinwagen der Streifenbesatzung deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 0,9 Promille, heißt es von den Beamten. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Inspektion bestätigte den Verdacht. Der 53-Jährige wurde angezeigt und eine Weiterfahrt untersagt. (AZ)