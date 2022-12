55 geklaute Dosen entlarven Diebestour zweier Frauen in Wemding

In einem Supermarkt in Wemding klauen zwei Frauen Getränkedosen. Als die Polizei sie stellt, entdecken die Beamten im Auto noch mehr Diebesbeute.

Auf größerer Diebestour im Landkreis Donau-Ries unterwegs waren anscheinend zwei Frauen aus Bopfingen. In einem Supermarkt in der Monheimer Straße in Wemding wurden die 20-Jährige und ihre 25-jährige Mittäterin auf frischer Tat ertappt: Ihre Beute: 25 Dosen Red Bull, 30 Dosen Whiskey-Cola und weitere Lebensmittel.

Am Montagnachmittag hatten die beiden Frauen die Getränke in den Einkaufswagen geladen und einfach durch den Kassenbereich geschoben, ohne zu bezahlen. Das Duo verließ den Markt mit der Beute und wurde von einem Ladendetektiv verfolgt. Dieser hielt die beiden Frauen auf dem Parkplatz vor dem Geschäft an.

Im Auto der Diebinnen findet die Donauwörther Polizei noch weitere Beute

Eine verständigte Polizeistreife der PI Donauwörth fand in dem Auto der Tatverdächtigen wenig später noch zahlreiche weitere neuwertige Waren im Kofferraum und auf der Rücksitzbank. Da deren Herkunft bislang nicht geklärt werden konnte, stellten die Beamten diese Artikel sicher. Hinsichtlich des aktuellen Falles wurde jeweils eine Strafanzeige aufgenommen. Zudem war ein Hausverbot die Folge, teilt die Polizei Donauwörth mit. (AZ)

Lesen Sie dazu auch