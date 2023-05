700 Jahre Stadtgeschichte in 1200 Kartons: Das Stadtarchiv Wemding zieht um

Plus Im Stadtarchiv Wemding lagern Schriftstücke aus rund 700 Jahren. Die wertvolle Sammlung zieht jetzt in neue Räume und wird digitalisiert.

Das Wemdinger Stadtarchiv ist ein historisches Kleinod. Schriftstücke aus rund 700 Jahren lagern dort. Insgesamt mögen es circa 60.000 Archivalien sein. Nie fielen Bestände einem Brand zum Opfer oder wurden auf andere Weise zerstört. Nun beginnt für das Archiv selbst ein neues Kapitel. Es zieht in neue Räume um, wenn auch nur für eine gewisse, aber unbestimmte Zeit und wohl nicht für die Ewigkeit. Weil die Bestände gleichzeitig ergänzt, zusammengeführt und digitalisiert werden, haben Betreuer Willi Proschek und seine Helfer viel Arbeit.

"Das Stadtarchiv war noch nie optimal untergebracht", berichtet Proschek. Der ehemalige Gymnasiallehrer kümmert sich seit September 2021 um die wertvolle Sammlung. Über Jahrzehnte befand sich das Archiv im Erdgeschoss des VG-Gebäudes am Marktplatz. Weil die Verwaltung mehr Büros benötigte, mussten die alten Schriftstücke raus. Die Kommune lagerte 2017 rund 600 Kartons voll mit Material bei einer Spezialfirma ein, berichtet Bürgermeister Martin Drexler.