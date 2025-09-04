Abenteuerspielplatz Turnhalle – Spiel, Spaß und Bewegung pur!

Im Rahmen des diesjährigen Ferienprogramms fand unter dem Motto „Abenteuerspielplatz Turnhalle“ ein spannender Bewegungsnachmittag für Kinder statt. Die Turnhalle wurde kurzerhand in einen bunten Abenteuerspielplatz verwandelt, auf dem die Kinder nach Herzenslust toben, klettern und ausprobieren konnten. Mit leuchtenden Augen stürzten sich die Kinder in die verschiedenen Stationen, die zum Entdecken und Ausprobieren einluden. Ob beim Trampolinspringen, beim Schwingen an den Seilen oder beim Balancieren auf dem Schwebebalken wie ein echter Zirkusartist – für jeden war etwas dabei. Abgerundet wurde das Abenteuer durch die Seilbrücke, die viel Mut und ein gutes Gleichgewicht erforderte. Doch mit etwas Hilfe und Teamgeist gelang es allen, die Brücke und den Balken sicher zu überqueren – ein echter Erfolgsmoment! Ein besonderes Highlight war die Sprossenwand mit integrierter Rutsche, über die viele Kinder immer wieder kletterten, um anschließend mit einem Lachen hinunterzurutschen. Ebenso beliebt war das Schwingen an den Ringen, bei dem Kraft und Geschicklichkeit gefragt war. Auch der Parkour aus Igelbällen, der viel Balance und Koordination erforderte, sowie der Hindernisparcours mit Rollbrettern, bei dem sich die Kinder auf eine rasante Fahrt durch die Halle begaben, sorgten für viel Begeisterung. Die Kinder meisterten dabei mutig jedes Hindernis und feuerten sich gegenseitig an. Der Nachmittag war nicht nur ein großer Spaß, sondern förderte auch spielerisch Beweglichkeit, Selbstvertrauen und Gemeinschaftsgefühl. Am Ende verließen viele müde, aber glückliche Kinder die Halle – mit dem Wunsch: „Das wollen wir bald wieder machen!“

