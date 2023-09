Wemding

AfD-Wahlveranstaltung und Gegendemo treffen aufeinander

Plus Eine Wahlveranstaltung der AfD und eine Gegendemonstration sorgen für ein Großaufgebot der Polizei in Wemding. Auch eine AfD-Bundestagsabgeordnete ist vor Ort.

Von Helmut Bissinger

„Wir wollen tumultartige Szenen ausschließen“, sagt Benjamin Dannemann. Er leitet die Polizeiinspektion in Donauwörth und damit an diesem Freitagabend einen durchaus ungewöhnlichen Einsatz in Wemding. Rund um das Hotel Wildbad hat die Polizei annähernd 50 Kräfte in Position gebracht. In einem Zelt spricht bei einer Wahlveranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch, 150 Meter davon entfernt protestiert in einer abgezirkelten Wiese ein "Bündnis für Demokratie und Vielfalt“ - eine Situation, die schnell eskalieren könnte.

Wie heikel die Situation werden kann, wird an einem halben Dutzend Einsatzfahrzeugen der Polizei deutlich. Denn pikanterweise führt die Zufahrtsstraße zum AfD-Großzelt direkt an den Demonstranten vorbei. Die Folge: Jedes Fahrzeug wird von ihnen mit Rufen wie „Faschisten, bleibt zu Hause“ oder „Nazis raus“, mit Pfiffen, Trommelgetöse und mit Trillerpfeifen-Lärm empfangen. Zusätzlich haben die rund 100 Gegner der AfD-Politik Transparente ausgerollt, Fahnen mitgebracht und sie halten handschriftliche Protestbotschaften hoch. Die Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Lagern.

