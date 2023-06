Alarmsystem entlarvt Ladendiebin in Drogeriemarkt

In einer Drogerie in Wemding fliegt eine Diebin auf. Die Frau wollte Parfüm stehlen.

Das elektronische Alarmsystem in einem Drogeriemarkt in Wemding hat am Montag eine Ladendiebin entlarvt. Wie die Polizei mitteilt, schlug das System um 14.45 Uhr an, als die 38-Jährige das Geschäft verlassen wollte. Es stellte sich heraus, dass die Frau in ihrer Handtasche ein Parfüm verstaut, aber an der Kasse nicht bezahlt hatte. Die Beute hat einen Wert von knapp 74 Euro. Die Täterin muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. (AZ)