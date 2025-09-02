„Alles rund um die Biene“ begeistert Kinder

Der Tag begann für 21 Kinder mit einer Einführung in die Welt der Bienen. Sie erfuhren, warum Bienen so wichtig für die Natur sind und welche Rolle sie bei der Bestäubung von Pflanzen spielen. Ein Imker erklärte den Lebenszyklus der Bienen und die Aufgaben der Bienenkönigin, Arbeiterinnen und Drohnen. Die Kinder waren fasziniert von der Welt der Bienen und stellten viele interessierte Fragen. Weiter ging es mit dem Aufbau eines Bienenstocks. Die Kinder durften einen echten Bienenstock öffnen und lernten, wie die Bienen darin leben und arbeiten. Nun wurde es handwerklich: Die Kinder durften selbst ein Rähmchen für die Waben herstellen. Unter Anleitung schraubten, nagelten und befestigten sie die Rahmen, die später in den Bienenstock eingesetzt werden können. Außerdem hatten sie die Möglichkeit, aus echtem Bienenwachs eigene Kerzen zu formen. Die vierte Station war besonders spannend: Hier erfuhren die Kinder, wie der Honig von der Wabe ins Honigglas gelangt. Der Imker zeigte die Prozesse des Entdeckeln der Waben und des Schleuderns und erklärte, wie der Honig gefiltert und abgefüllt wird. Anschließend durften die Kinder sich selbst daran versuchen und natürlich den selbstgeschleuderten Honig verkosten. Als weiteres Highlight stellten die Teilnehmer ein eigenes Bienen-Shampoo her. Mit natürlichen Zutaten wie Honig und ätherischen Ölen durften sie ihr Shampoo mischen und in kleine Flaschen abfüllen. Zum Abschluss des Tages gab es ein Quiz, bei dem die Kinder ihr neu erworbenes Wissen über Bienen unter Beweis stellen konnten. Alle Kinder machten begeistert mit und zeigten, wie viel sie gelernt hatten. Danach gab es frisch gebackene Waffeln, die den Tag perfekt abrundeten. Beim gemeinsamen Essen tauschten die Kinder ihre Erlebnisse aus und ließen den Tag gemütlich ausklingen. Alle waren sich einig: Es war ein unvergesslicher Tag, der Lust auf mehr macht! Ein großes Dankeschön an die Organisatoren und Helfer, die diesen besonderen Tag ermöglicht haben.

