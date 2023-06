Wemding

vor 25 Min.

Altstadt-Sommerfest im Herzen Wemdings

In Wemding findet am Freitag und Samstag das Altstadt-Sommerfest statt.

Das ist am kommenden Wochenende in der Wallfahrtsstadt geboten. DJ Christoph Öhm legt am Freitag und am Samstag auf.

Das Altstadt-Sommerfest findet am kommenden Wochenende, 16. und 17. Juni, in Wemding statt. Bei der Bewirtung im großen Freiluft-Biergarten sind gleich mehrere Beteiligte vor Ort. Und am Samstag wird es beim Stadtlauf sportlich. Grillstand Ratschker, Lieblingskaffee mit Tourbus (am Samstag), Rahmfleckstand, Ambiente Cocktailbar, Hotel Meerfräulein, Weinstand und Getränke Hieger und das Hotel Seebauer bewirten die Gäste des Wemdinger Altstadt-Sommerfestes. Außerdem haben die Betriebe vor Ort, La Fontana, Gasthof zur Krone sowie das Eiscafé Valentino, geöffnet. Für die passende sommerlich lockere Atmosphäre werden laut einer Pressemitteilung der Stadt das historische Rathaus und einzelne Häuserfassaden am Marktplatz farblich illuminiert und beleuchtet. Gemeinschaftschor der Musikkapellen der VG Wemding Höhepunkte am Freitagabend sind der große Sternmarsch und der Gemeinschaftschor der Kapellen der Verwaltungsgemeinschaft Wemding. Im Anschluss wird ein Bayerischer Musikabend vom Musikverein Wolferstadt, Musikverein Fünfstetten, Musikverein Huisheim-Gosheim sowie der Jugend- und Stadtkapelle Wemding gestaltet. Im Sinne der Gemeinschaft gibt es am Freitag einen Infostand zum Bürgerdialog im Rahmen des Pilotprojekts „Demografiefeste Kommune“. Auch ein besonderes Geschenk wartet am Stand auf die Gäste – solange der Vorrat reicht. Höhepunkt am Samstag ist ab 13 Uhr der Wemdinger Stadtlauf. Währenddessen bewirtet die Faschingsgesellschaft Wemdosia mit Kaffee und Kuchen. Bereits zahlreiche Anmeldungen sind zu den Läufen eingegangen. Nachmeldungen (für Einzelstarter) sind am Lauftag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start im Wettkampfbüro (ehemals Gubi) möglich. Die LG Märchenwald hat mit den Vorbereitungen wieder intensive Wochen hinter sich und freut sich auf viele Sportbegeisterte. An beiden Tagen sorgt DJ Christoph Öhm mit aktuellen Hits und Partyklassikern für Stimmung. (AZ) Lesen Sie dazu auch Bopfingen Warum der Bierpreis auf der Ipfmess' zum Politikum geworden ist

