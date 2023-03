Angebliche Bankmitarbeiterin betrügt Frau am Telefon

Eine angebliche Bankmitarbeiterin bringt eine Frau aus einer Gemeinde bei Wemding um ihr Geld. Die Polizei ermittelt.

Eine 54-Jährige aus einer Gemeinde im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft von Wemding ist am Telefon auf Betrüger hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, erhielt die Frau am Dienstag um 16.50 Uhr einen Anruf. Die Unbekannte gab sich als Mitarbeiterin ihrer Hausbank aus. Während des Telefonats forderte die Täterin das Opfer nachdrücklich auf, einen Zahlauftrag in ihrem Onlinebanking-Account zu bestätigen. De 54-Jährige folgte der Anweisung. Von dem Konto der Frau wurden 600 Euro abgebucht. Später stellte sich heraus, dass die Anruferin keine Mitarbeiterin der Bank war. Die Polizeiinspektion Donauwörth nahm eine Strafanzeige entgegen. (AZ)

