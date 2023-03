Angetrunken auf E-Roller ohne Versicherung unterwegs

Ein E-Scooter-Fahrer hat in Wemding noch eine alte Versicherungsplakette am Roller. Das hat Konsequenzen.

Eine Strafanzeige eingehandelt hat sich der Fahrer eines Elektro-Tretrollers in Wemding. Einer Streife der Polizei fiel am Donnerstag auf, dass an dem E-Scooter noch eine Versicherungsplakette aus dem Jahr 2022 angebracht war. Damit beging der Fahrer einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Beamten bemerkten auch noch, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Schnelltest ergab vor Ort einen Wert von 0,56 Promille. Deshalb durfte der 53-Jährige nicht mehr weiterfahren.

Auch wenn sich der Alkoholwert von über 0,5 Promille bestätigt, muss der Mann hier dennoch keine Strafe wegen einer Ordnungswidrigkeit befürchten, denn diese tritt im vorliegenden Fall rechtlich hinter der Strafanzeige zurück. Grundsätzlich gelten für E-Roller-Fahrer die gleichen Regeln wie für Autofahrer. (AZ)