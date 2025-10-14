Anton-Jaumann-Realschule Wemding baut auf Nachhaltigkeit

Wie beeinflusst unsere Lebensweise die Umwelt und damit auch unsere Gesundheit? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Jahrgangsstufe der Anton-Jaumann-Realschule mit Hilfe der Wanderausstellung „NachhaltICHkeitsarena“ der AOK, die vor Kurzem in Wemding Station machte. Die Jugendlichen erforschten sechs interaktive Module rund um die Themen Nachhaltigkeit, Ernährung, Bewegung und Gesundheit. „Es lohnt sich, junge Menschen frühzeitig für das Thema zu begeistern, damit der Klima- und Umweltschutz zur Selbstverständlichkeit wird“, so Michaela Kluger, Direktorin der AOK Donau-Ries. Kürzlich lud die Anton-Jaumann-Realschule zusammen mit der AOK Donau-Ries nun den Bürgermeister der Stadt Wemding, Dr. Martin Drexler, den Förderverein der Schule mit dem Vorsitzenden Gottfried Hänsel, den Elternbeirat und interessierte Eltern ein, um die Arena selbst erkunden zu können. Die verschiedenen Stationen der Ausstellung vermitteln unterschiedliche Aspekte zur Nachhaltigkeit. So lernen die Schülerinnen und Schüler den CO2-Verbrauch bei der Produktion von Lebensmitteln kennen. Sie erfahren, warum ein Lebensmittel einen großen CO2-Fußabdruck verursacht, was dies für die Umwelt bedeutet und welcher Zusammenhang zwischen Ernährung und Klima besteht. Sie entdecken alternative und umweltschonende Verkehrsmittel und deren Bedeutung für den Klimaschutz. „Es freut mich, wie begeistert, interessiert und eifrig sich unsere Schülerinnen und Schüler mit diesen wichtigen Themen auseinandersetzen“, so Sandra Lüftl, Konrektorin der Anton-Jaumann-Realschule Wemding. Die Wanderausstellung „NachhaltICHkeitsarena“ ist für Schulen kostenfrei. Weitere Informationen zur Ausstellung und wie man sie an seine Schule holen kann, gibt es bei Jonas Landes von der AOK Donau-Ries unter der Rufnummer 0906/76139 oder per E-Mail an jonas.landes@by.aok.de.

