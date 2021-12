Wemding

vor 54 Min.

Apotheker sollen gegen Corona impfen: "Brauchen rechtliche Sicherheit"

Plus Um der hohen Nachfrage nach Booster-Impfungen nachzukommen, könnte der Landkreis Donau-Ries Hilfe gut gebrauchen. Wie ein Wemdinger Apotheker die Pläne sieht.

Von Barbara Wild

Schon am Mittwoch waren die ersten Kunden in der Stadtapotheke in Wemding und haben nach einer Corona-Schutzimpfung gefragt. Doch sie waren voreilig. "Es ehrt mich ja, dass die Menschen mir vertrauen", sagt Apotheker Wolfgang Dittrich, der für seinen Kollegen im Landkreis Donau-Ries als Sprecher fungiert. Doch er ist sich sicher: "So schnell wird es nicht gehen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen