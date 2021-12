Arbeiter in Firma in Wemding lebensgefährlich verletzt

In Wemding hat sich in der Nacht auf Dienstag ein schlimmer Unfall ereignet. Ein 24-Jähriger schwebt in Lebensgefahr, die Polizei ermittelt gegen einen Kollegen.

Ein fürchterlicher Betriebsunfall ist in Wemding passiert. In einer Druckerei geriet ein Arbeiter in der Nachtschicht zwischen zwei tonnenschwere Papierrollen. Der 24-Jährige schwebte nach dem Unglück in akuter Lebensgefahr, so die Information der Polzei.

Nach ersten Erkenntnissen waren am Montag um 23.15 Uhr zwei Mitarbeiter damit beschäftigt, mehrere große Papierrollen umzusetzen. Von diesen wiegt jede rund zwei Tonnen. Einer der Männer transportierte die Rollen mit einem Gabelstapler, sein Kollege hielt sich ebenfalls in diesem Bereich auf. Als der Fahrer des Staplers eine der Papierrollen absetzte, übersah er offenbar den 24-Jährigen. Der Lagerlogistiker wurde zwischen dieser und einer anderen Rolle, die schon am Boden stand, eingeklemmt.

Opfer wird mit Rettungshubschrauber in Uniklinik geflogen

Das Opfer erlitt schwerste Kopfverletzungen, so die Polizei. Nach der Erstversorgung vor Ort durch Notarzt und Rettungsdienst wurde der Mann in einem äußerst kritischen Zustand mit einem Rettungshubschrauber ins Augsburger Zentralklinikum geflogen. Gegen den Fahrer des Gabelstaplers ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (wwi)