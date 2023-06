Arbeiter stürzt in Wemding in Baugrube

In Wemding stürzt ein Arbeiter in eine Baugrube. Der Mann kommt ins Krankenhaus.

Ein Arbeiter musste in Wemding nach einem Betriebsunfall ins Krankenhaus transportiert werden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 60-Jährige am Donnerstag um 9.45 Uhr eine Leitung in einer Baugrube verlegen. Als kurzzeitig die Spannung der Leitung nachließ, rutschte der Arbeiter ab und fiel in die Grube auf der Baustelle im Polsinger Weg. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Ärzte diagnostizierten unter anderem eine Beinverletzung. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nach derzeitigem Kenntnisstand aus. (AZ)

