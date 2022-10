Auch am Waldsee in Wemding sterben Eschen

Wer am Waldsee bei Wemding auf dem Trimm-dich-Pfad unterwegs ist, dem fallen im Bereich der "Elisenruhe" Absperrbänder und Schilder auf. Es wird darauf hingeweisen, dass der Forst in diesem Bereich nicht betreten werden dürfe. Grund: Das Eschentriebsterben hat auch dort eingesetzt. Betroffene Bäume werden morsch, und es können Äste herabfallen. Allerdings, so erfuhr nun der Stadtrat, von Bürgermeister Martin Drexler, seien dort keine aktuell keine umfangreichen Baumfällungen notwendig. (wwi)