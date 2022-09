Wemding

Auf zum ersten Musikfestival im Kunstmuseum

Plus Am Samstag treffen Musikfestival in Wemding Bands und Solokünstler aufeinander. Es geht um mehr als Unterhaltung - es geht um Integration, Migration und Miteinander.

Fünf Solomusiker und Bands, einen Nachmittag lang Musik und Rhythmen, Performance, Malerei und Literatur: Wenn der Verein der Freunde des Kunstmuseums Donau-Ries am Samstag, 17. September, zum ersten Musikfestival nach Wemding einlädt, wird ein neu entwickeltes Format geboten, das neben der Unterhaltung auch die Schwerpunkte Inklusion, Migration, Regionalität und natürliches Miteinander in den Mittelpunkt rückt. Von 15 bis 20 Uhr ist in den Räumen des Kunstmuseums (Ernst-Steinacker-Straße 1) einiges los. Schirmherr ist Bezirkstagspräsident Martin Sailer.

