Haftbefehl: Wo hat sich der Hausarzt aus Wemding versteckt?

Ratlos waren beim geplanten Prozessauftakt in Augsburg auch die beiden Verteidiger David Mühlberger (links) und Maximilian Richter über den Verbleib des Hausarztes aus Wemding, der ihr Mandant ist.

Plus Seit einer Woche lässt die Justiz nach dem Hausarzt suchen, dem vielfacher Impfbetrug zur Last gelegt wird. Eine mögliche Spur führt nach Schweden.

Vor einer Woche platzte vor dem Landgericht Augsburg der große Prozess gegen einen ehemaligen Hausarzt aus Wemding. Der 73-Jährige, dem hundertfache Corona-Scheinimpfungen zur Last gelegt werden, blieb dem ersten Verhandlungstermin einfach fern. Seitdem lässt die Justiz den Mann per Haftbefehl suchen.

Nach monatelangen Vorbereitungen sollte dem Mediziner aus Wemding in Augsburg der Prozess gemacht werden. 24 Termine hatte die 15. Strafkammer festgelegt und über 80 Zeugen geladen. Der Fall hatte überregional für Schlagzeilen gesorgt. Von April bis September 2021, so die Anklage, legte der Arzt mindestens 176 Patienten herein, die sich bei ihm gegen das Virus immunisieren lassen wollten.

