Wemding

Austausch für einen starken Wirtschaftsstandort Wemding

Plus Knapp 80 Unternehmer kommen zum Treffen, um sich miteinander auszutauschen. Es geht um die gemeinsame Lösung der allgemeinen Herausforderungen.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Auch in Wemding gibt es Leerstände, auch in Wemding klagen Geschäftsbetreiber über Fachkräftemangel und auch in Wemding wünschen sie sich ein schnelleres Internet. Trotzdem scheint die Grundstimmung in der Stadt gut zu sein. Diesen Eindruck konnte man jedenfalls bei einem „After-Work-Event“ gewinnen, zu dem die Verantwortlichen im Rathaus gemeinsam mit dem Gewerbeverband geladen hatten.

„Wir warten schon lange darauf, mit einem Glasfaseranschluss im Internet schneller unterwegs sein zu können“, klagte Geschäftsführer Marco Zinsmeister von „profiMedien“ beim Empfang im historischen Wemdinger Rathaus. Bürgermeister Martin Drexler weiß um die Brisanz des Themas und erklärte, „immer wieder bei Glasfaser plus nachzuhaken“. Das Telekom-Tochterunternehmen hatte versprochen, 2024 die Voraussetzungen zu schaffen, um einen Großteil Wemdings komplett zu erschließen.

